Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon tekirdağ dünya Anaokulu sarımsak
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Avrupa otomobil pazarı yılın ilk yarısında yüzde 2,8 büyüdü

- Avrupa otomobil pazarı 2018'in ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüyerek 8 milyon 695 bin 785'e ulaştı

Avrupa otomobil pazarı yılın ilk yarısında yüzde 2,8 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarı 2018'in ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüyerek 8 milyon 695 bin 785'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Haziran ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın ocak-haziran döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüdü ve toplam 8 milyon 695 bin 785 adet oldu. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 adet otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil pazarında en fazla daralma yüzde 13,2 ile İzlanda'da, yüzde 6,3 ile İngiltere'de ve yüzde 4,5 ile İrlanda'da görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 33,5 ile Romanya, yüzde 29,00 ile Macaristan ve yüzde 24,6 ile Litvanya oldu.


- Haziranda satışlar yüzde 5,1 arttı


AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 5,1 büyüdü ve toplam 1 milyon 618 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin haziran ayında 1 milyon 540 bin 759 otomobil satılmıştı.

Otomobil satışları Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İzlanda’da, yüzde 10,6 ile İrlanda’da ve yüzde 7,3 ile İtalya’da görüldü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar İsveç (yüzde 72,9), Romanya (yüzde 52,4), Macaristan (yüzde 30,6) olarak sıralandı.

Türkiye, haziran sonunda yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Otomobil PazarıODD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5