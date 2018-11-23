Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Eto Avukat Sait Haznedar
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi

Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 1,8 büyüdü

- Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüyerek 15 milyon 563 bin 467'ye ulaştı

Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 1,8 büyüdü
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüyerek 15 milyon 563 bin 467'ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Ekim ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 563 bin 467 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın 10 ayında otomotiv pazarı 15 milyon 291 bin 455 adet seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 24,2 ile Litvanya, yüzde 22,4 ile Macaristan ve yüzde 21,9 ile Romanya oldu. Otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 121,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,5 ile İngiltere'de ve yüzde 3,1 ile İtalya'da görüldü. Türkiye, ekim sonunda yüzde 32,28 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. oldu.

Avrupa otomotiv pazarı ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 daralarak 1 milyon 348 bin 2'ye geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Otomotiv PazarıODD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1