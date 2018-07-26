Avrupa otomotiv pazarı ilk yarıda yüzde 3 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomotiv satışları ocak-haziran döneminde yüzde 3 artarak 10 milyon 20 bin 901'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 3 yükselerek 10 milyon 20 bin 901 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu bölgede 2017 yılının aynı döneminde 9 milyon 727 bin 742 satış gerçekleşmişti.

Söz konusu ülkelerde otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 5,4 artarak 1 milyon 874 bin 485 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayında toplam satış 1 milyon 778 bin 796 seviyesindeydi.

Haziran ayında en fazla düşüş yüzde 16,1 ile İzlanda’da, yüzde 6,9 ile Danimarka’da ve yüzde 6,7 ile İtalya’da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, yüzde 87,3 ile İsveç, yüzde 48,1 ile Romanya ve yüzde 29 ile Macaristan yer aldı.



Haziran ayında otomotiv satışları yüzde 11,37 azalan Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.







- Otomobil pazarı haziran ayında 1 milyon 618 bin 985'e çıktı





Otomobil pazarı, 2018 Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 8 milyon 695 bin 785 seviyesine tırmandı.



Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,2 ile İzlanda’da, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,5 ile İrlanda’da görüldü. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralaması, yüzde 33,5 ile Romanya, yüzde 29 ile Macaristan ve yüzde 24,6 ile Litvanya diye şekillendi.



Otomobil pazarı haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 618 bin 985'e çıktı. Söz konusu bölgede 2017 yılında 1 milyon 540 bin 759 satış gerçekleşmişti.

2018 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İzlanda’da, yüzde 10,6 ile İrlanda’da ve yüzde 7,3 ile İtalya’da görüldü. 2018 Haziran ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, yüzde 72,9 ile İsveç, yüzde 52,4 ile Romanya, yüzde 30,6 ile Macaristan yer aldı. Haziran ayı sonunda Türkiye yüzde 9,82 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.





- Türkiye Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı





Hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 5 artarak 1 milyon 102 bin 388'e yükseldi. 2018 Ocak-Haziran döneminde en fazla düşüş yüzde 6,6 ile Danimarka’da, yüzde 4,6 ile İzlanda’da ve yüzde 2,3 ile İngiltere’de yaşandı.

Ocak-haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralaması, yüzde 46 ile İsveç, yüzde 21,2 ile Litvanya ve yüzde 19,8 ile Macaristan şeklinde sıralandı.

Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 18,64 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı.

