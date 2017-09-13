Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun süresi uzatılıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) küresel kriz sonrasında stratejik yatırımları canlandırmak için kurduğu Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun (ASYF) süresi uzatılıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler arasında yapılan görüşmeler sonucunda ASYF'nin süresinin uzatılması konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, fonun faaliyet süresinin 2020 yılına kadar uzatıldığı ve harekete geçirilecek toplam yatırım hedefinin 500 milyar avro olarak belirlendiği kaydedildi.

Yatırım fonunun 2015-2018'de toplam 315 milyar avroluk kaynağı harekete geçirmesi planlandığına vurgu yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerde şimdiye kadar 43 milyar avroluk kaynakla 225 milyar avroluk yatırımın yapıldığı belirtildi.

ASYF, küresel ekonomik krizin ardından AB’deki yatırım boşluğunun aşılması amacıyla diğer kaynaklardan finanse edilmesi mümkün olmayan stratejik yatırımların özel finansman kaynaklarının harekete geçirilmesiyle yapılması için 2015'te kurulmuştu.

AB ekonomisini canlandırmak,yatırım projelerini artırmak için kurulan yatırım fonu, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın kurulmasındaki öncü rolünden dolayı "Juncker Planı" olarak da adlandırılıyor.

ASYF’nin yönetim faaliyetleri Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve AB Komisyonu tarafından yürütülüyor.