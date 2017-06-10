Avrupa teşvik ödülleri için Türkiye'den 2 aday

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkan Vekili Cevahir Uzkurt, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması için Türkiye'den 47 proje başvurusu alındığını bildirerek, "İstanbul Kalkınma Ajansının Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Projesi ve Üsküdar Belediyesinin Girişimcilik ve İstihdam Hizmetleri Projesi, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için Türkiye'den aday gösterilmek üzere seçildi." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı da olan Uzkurt, "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri" yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzkurt, yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları ve üniversitelerin başvurabileceği ödül programıyla, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenlerin belirlenmesi, en iyi girişimcilik uygulamaları ve politikaların sergilenmesi, girişimcilerin rolü hakkında farkındalığın artırılması ve potansiyel girişimcilere ilham verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamaların, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından bu yana ödüllendirildiğini hatırlatan Uzkurt, Avrupa Komisyonu sponsorluğundaki yarışmaya İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programındaki (COSME) AB üyesi ülkeler, İzlanda, Sırbistan ve Türkiye'nin katıldığını anlattı. Söz konusu ülkelerin yarışmaya gösterdiği ilginin her geçen yıl arttığına işaret eden Uzkurt, bu kapsamda Avrupa düzeyinde yeni işletmenin kurulmasını destekleyen yaklaşık 3 bin 500 proje başvurusu yapıldığını kaydetti.

- Ödül töreni Estonya'da

Yarışmanın bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda, "Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi", "Yeteneklere Yatırım Yapmak", "Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi", "İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi" ve "Sorumlu Girişimcilik" kategorilerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Uzkurt, her kategori için bir başarı ödülünün yanı sıra tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına da Jüri Büyük Ödülünün verileceğini söyledi.

Uzkurt, yarışma için Türkiye'den 47 proje başvurusu alındığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Başvurular, projenin en az 2 yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirildi. Yapılan incemeler sonucunda, tüm projeler takdire değer bulundu. İstanbul Kalkınma Ajansının Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Projesi, 'Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi' kategorisi, Üsküdar Belediyesinin Girişimcilik ve İstihdam Hizmetleri Projesi ise 'Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi' kategorisinde Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için Türkiye'den aday gösterilmek üzere seçildi ve Avrupa Komisyonu nezdinde adaylık süreci başlatıldı."

Uzkurt, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nin, 23 Kasım 2017'de Estonya'nın başkenti Talin'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını aktardı.