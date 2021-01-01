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Avrupa'ya gaz akışı başladı

Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası olan TANAP, Azerbaycan’ın Avrupa Birliği ile mevcut iktisadi ve siyasi iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlarken Azerbaycan’ı Türkiye’nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği’nin yeni gaz tedarikçisi konumuna getiriyor.

Avrupa'ya gaz akışı başladı

Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nden (TANAP) Avrupa’ya gaz akışı başladı. Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin doğal gaz arz güvenliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunmayı hedefleyen; Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanındaki stratejik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Avrupa’ya gaz akışı başladı. Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), TANAP ve TAP’tan oluşan Güney Gaz Koridoru ile tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Avrupa pazarına doğrudan iletiliyor.

Türkiye’nin Gürcistan sınırından başlayarak Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’na (TAP) bağlanan TANAP’ın 16 milyar metreküp olan mevcut taşıma kapasitesi, ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek şekilde tasarlandı. Ticari operasyon kapsamında 15 Aralık 2020 itibarıyla TANAP üzerinden Türkiye’ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 8,1 milyar metreküpe ulaştı.

Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası olan TANAP, Azerbaycan’ın Avrupa Birliği ile mevcut iktisadi ve siyasi iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlarken Azerbaycan’ı Türkiye’nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği’nin yeni gaz tedarikçisi konumuna getiriyor.

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TANAP İLE TAŞINAN GAZTANAP AVRUPADAGüney Gaz KoridoruTrans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinden
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