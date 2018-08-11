Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon Murat Baydar gümrük vergileri AB sanayi üretimi
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

Avrupa'da 2017'de en ucuz doğalgaz Türkiye'de

- Eurostat'a göre, Türkiye geçen yıl aralarında 21 Avrupa Birliği ülkesi ile Moldova, Makedonya ve Sırbistan'ın bulunduğu listede konutlarda en ucuz doğalgaz tüketen ülke oldu - Listedeki 25 ülke arasında geçen yıl konutlarda en pahalı doğalgaz İsveç’te satıldı - Türkiye elektrikte de aralarında 24 AB ülkesi ile diğer 8 ülkenin bulunduğu listede konutlarda en düşük fiyatı ödeyen dördüncü ülke olarak yerini aldı - Listedeki 32 ülke arasında konutlarda en ucuz elektrik Kosova, en pahalısı ise Belçika'da satıldı

Avrupa'da 2017'de en ucuz doğalgaz Türkiye'de

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Türkiye, aralarında 21 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile Moldova, Makedonya ve Sırbistan'ın bulunduğu listede geçen yıl, konutlarda en ucuz doğalgaz tüketen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik eşdeğeri gaz için 2,4 avro/cent ödeyerek en ucuz doğalgaz tüketen ülke oldu.

Aynı listede, en ucuz doğalgaz fiyatlarında Türkiye'yi geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına ödenen 3 avro/cent ile Romanya ve Moldova, 3,4 avro/cent ile Sırbistan ve 3,5 avro/cent ile Bulgaristan izledi.

Listedeki 25 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz ise 11,9 avro/cent ile İsveç’te satıldı. İsveç'i 9,6 avro/cent ile İrlanda, 9,3 avro/cent ile Portekiz, 8,8 avro/cent ile Danimarka ve 7,9 avro/cent ile Holllanda izledi.

- Elektrikte Türkiye dördüncü

Geçen yıl aralarında 24 AB ülkesi ile Türkiye, Norveç, İzlanda, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Karadağ'ın bulunduğu listede, konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektrik tüketen ülke 6,5 avro/cent ile Kosova oldu. Kosova'yı 7,3 avro/cent ile Sırbistan, 8,1 avro/cent ile Makedonya takip etti.

Türkiye listedeki toplam 32 ülkenin arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektriği tüketen dördüncü ülke konumunda yer aldı. Türkiye'de konutlarda kullanılan elektrik için kilovatsaat başına 9,5 avro/cent ödendi. Bulgaristan, elektrikte kilovatsaat başına 9,7 avro/cent ile Türkiye'yi izledi.

Listedeki 32 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı elektrik ise 28,4 cent ile Belçika'da satıldı. Bu ülkeden sonra pahalı elektrik tüketiminde 26,6 avro/cent ile Danimarka, 23,5 avro/cent ile Portekiz, 21,1 avro/cent ile İrlanda ve 19,3 avro/cent ile Avusturya geldi.

Eurostat'ta elektrik ve doğalgazda kilovatsaat başına avro cinsinden yapılan ödemenin yer aldığı listede, geçen yıl konutlarda enerjiye en ucuz ulaşılan ülkeler şunlar:

En ucuz doğalgaz kullanan ilk 5 ülke

Ülke

Fiyat (avro/kWh)

Türkiye

0,0244

Romanya

0,0302

Moldova

0,0306

Sırbistan

0,0342

Bulgaristan

0,0355


En ucuz elektrik kullanan ilk 5 ülke

Ülke

Fiyat (avro/kWh)

Kosova

0,0658

Sırbistan

0,0731

Makedonya

0,0812

Türkiye

0,0958

Bulgaristan

0,0970


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)DOĞALGAZElektrik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5