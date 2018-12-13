Avrupa'da gaz fiyatlarında artış beklentisi

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Gaz Piyasası Analiz Departmanı Başkanı Mahdjouba Belaifa, Avrupa'da gelecek dönemde gaz piyasasında fiyat değişimleri olabileceğini belirterek, "LNG piyasasındaki daralma, 2020 sonrasında karbon fiyatlarındaki artış ve Avrupa'nın gaz üretimindeki sürekli düşüşün, 2020-2025 döneminde Avrupa'daki gaz fiyatlarını yükselteceğini söyleyebiliriz." dedi.

Avrupa ve küresel gaz piyasasındaki gelişmeler ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Belaifa, küresel enerji talebinin büyük bölümünün fosil yakıtlardan karşılanmaya devam edeceğini söyledi.

Belaifa, şu anda fosil yakıtların küresel enerji kaynakları içindeki payının yüzde 81 seviyesinde olduğunu ve bu oranın 2040'ta yüzde 76'ya gerileyeceğinin tahmin edildiğini anlattı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel enerji portföyündeki payının giderek arttığını ancak hala istenilen seviyede olmadığını ifade eden Belaifa, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının baz yük olmaması sebebiyle bu kaynakları tamamlayacak bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. O da doğal gaz. Gazın hem altyapısı hazır ve güvenilir hem de baz yük olarak üretime katkı sağlayabilir. O yüzden biz GECF olarak gazın, yenilebilir enerjiye doğru bir geçiş kaynağı değil, sürdürülebilir gelişme için tercih edilecek en doğru kaynak olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi"

Belaifa, Avrupa'da gaz fiyatlarının bu yıl yükseldiğini, aynı yükselişin LNG fiyatlarına da yansıdığını belirtti.

Bu artışta havanın beklenenden soğuk olması, düşük depolama kapasitesi ve yüksek karbon fiyatlarının etkili olduğunu ifade eden Belaifa, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar Avrupa'da fiyatları yükseltti ama 2019 ve 2020 için fiyatların bir miktar düşeceğini öngörüyoruz. Çünkü piyasaya daha fazla LNG girecek. Gelecek yıl, 52 milyon tonluk yeni LNG kapasitesi sipariş edilmiş olacak. Bu kapasite yavaş yavaş piyasaya sürülecek. Ayrıca, GECF'e üye ülkeler boru hatlarına yatırım yapıyor. Toplam 140,5 milyar metreküp kapasiteye sahip GECF ülkeleri, 2019-2020'de yeni gaz boru hatlarıyla Avrupa ve Çin'e gaz gönderecek. Tüm bu gelişmeler fiyatların düşmesine sebep olacak fakat 2020-2025 dönemi için LNG'de önemli ve kesin bir yatırım kararı olmadığından LNG piyasasında bir daralma bekliyoruz. Aynı zamanda, 2020 sonrasında Avrupa'da karbon fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Bu yükseliş ise elektrik üretiminde doğal gazın kömüre karşı rekabetini artıracak ve gaz talebi yükselecek. Yani LNG piyasasındaki daralma, 2020 sonrasında karbon fiyatlarındaki artış ve Avrupa'nın gaz üretimindeki sürekli düşüşün 2020-2025 döneminde Avrupa'daki gaz fiyatlarını yükselteceğini söyleyebiliriz."

- "TürkAkım Türkiye'nin spot LNG ithalatını azaltabilir"

Belaifa, GECF'e üye ülkelerin 2018-2020 döneminde tamamlayacağı dört yeni boru hattı bulunduğunu belirterek, "Bunlar, 16 milyar metreküp kapasiteli TANAP, 31,5 milyar metreküplük TürkAkım, 38 milyar metreküplük Sibirya Gücü ve 55 milyar metreküplük Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarından oluşuyor." dedi.

Kuzey Akım 2, TürkAkım ve TANAP projelerinin öngörülen toplam gaz kapasitesinin Avrupa'nın 2017'deki tüketiminin yüzde 19'una denk geldiğini ifade eden Belaifa, Sibirya Gücü projesinin kapasitesinin ise Çin'in geçen yılki gaz tüketiminin yüzde 16'sına karşılık geldiğini söyledi.

Belaifa ayrıca, Türkiye'ye yılda 15,75 milyar metreküp gaz taşıyacak TürkAkım'ın 2019 sonunda devreye girmesinin beklendiğini dile getirerek, projenin devreye girmesinin gaz piyasasında olumlu bir etki yaratacağını kaydetti.

TürkAkım'ın Türkiye'nin arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğine katkı sağlayacağına işaret eden Belaifa, "TürkAkım'ın devreye girmesi Türkiye'nin spot LNG ithalatını azaltabilir. TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp gaz taşıyacak ikinci hattının devreye girmesiyle ise Türkiye bölgede büyük bir gaz merkezi haline gelebilir." diye konuştu.