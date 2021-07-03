Avrupa’da İlk 5’i hedefliyor

2030’da Avrupa’da en çok satan beş markadan biri olmayı hedefleyen ŠKODA, aynı zamanda Hindistan, Rusya ve Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde lider Avrupa markası olmayı amaçlıyor. ŠKODA, mevcut işleri korumasının yanı sıra elektromobiliteyle birlikte daha fazla istihdam yaratılmasını da sağlayacak.

Avrupa’da ilk 5 ve daha fazla elektrikli hedefi

ŠKODA, uluslararası alanda genişlemesine yeni FABIA modeliyle hız kazandıracak. Bununla birlikte ürün yelpazesi, 2030’da en az 3 yüzde 100 elektrikli modelle daha fazla genişleyecek. Bu yeni modeller fiyat ve boyut olarak ENYAQ iV’nin altında konumlandırılacak. Avrupa’da ilk beş hedefiyle yoluna devam eden ŠKODA, giriş segmenti modelleriyle konumunu güçlendirecek, daha ulaşılabilir ve elektrikli modellerle istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Bu hedeflerle birlikte ŠKODA, yıllık 1.5 milyon adetlik global satış potansiyeline erişecek.

2030 yılında ŠKODA’nın önemli hedeflerinden biri ise pazar gelişmelerine bağlı olarak Avrupa’da elektrikli araç payının yüzde 50-70 arasında olmasını hedefliyor.

ŠKODA markası, satış hedefleriyle birlikte çevresel hedeflerde de önemli adımlar atıyor. 2020 seviyesine göre toplam filo CO2 emisyon oranını yüzde 50’den daha fazla düşürecek. Aynı zamanda tüm Çek ve Hindistan fabrikalarında 2030’dan itibaren net sıfır karbon emisyonu ile araç üretimi gerçekleştirecek.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 44 Yetkili Satış & Servis, 1 Yetkili Satıcı, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.