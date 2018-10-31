Avrupa'da işsizlik eylülde değişmedi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik eylül ayında yüzde 8,1 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişim göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde ağustos ayına göre değişmeyerek yüzde 8,1 oldu. İşsizlik böylece Kasım 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

28 üyeli AB'de de işsizlik, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 6,7 düzeyinde ölçüldü. AB'de işsiz sayısı eylülde 16 milyon 574 bin olurken, bunun 13 milyon 153 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de eylül ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,3 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,4'le Almanya ve Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 19'la Yunanistan'da ve yüzde 14,9'la İspanya'da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla işsizlik oranı 27 AB ülkesinde gerilerken, Estonya'da sabit kaldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı eylülde AB'de 3 milyon 333 bin, Avro Bölgesi’nde 2 milyon 403 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı da AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,8 olarak ölçüldü.