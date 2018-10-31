Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı

Avrupa'da işsizlik eylülde değişmedi

- İşsizlik, eylül ayında Avro Bölgesi ve AB'nde bir önceki aya göre değişmedi

Avrupa'da işsizlik eylülde değişmedi
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik eylül ayında yüzde 8,1 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişim göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde ağustos ayına göre değişmeyerek yüzde 8,1 oldu. İşsizlik böylece Kasım 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

28 üyeli AB'de de işsizlik, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 6,7 düzeyinde ölçüldü. AB'de işsiz sayısı eylülde 16 milyon 574 bin olurken, bunun 13 milyon 153 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de eylül ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,3 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,4'le Almanya ve Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 19'la Yunanistan'da ve yüzde 14,9'la İspanya'da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla işsizlik oranı 27 AB ülkesinde gerilerken, Estonya'da sabit kaldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı eylülde AB'de 3 milyon 333 bin, Avro Bölgesi’nde 2 milyon 403 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı da AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,8 olarak ölçüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvroAvro BölgesiBrükselEurostatIşsizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1