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Avrupa'da istihdam ilk çeyrekte yüzde 0,4 arttı

- Avro Bölgesi ve AB'de istihdam yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi

Avrupa'da istihdam ilk çeyrekte yüzde 0,4 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. İstihdam, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, birinci çeyrekte, son çeyreğe kıyasla, yüzde 0,4 artış kaydederken, geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,4 yükseliş kaydetti.

AB'de birinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla, istihdam edilenlerin sayısı 237,9 milyon olurken, bunun 157,2 milyonu Avro Bölgesi'nde gerçekleşti. Böylece, istihdam edilen toplam kişi sayısı, AB ve Avro Bölgesi için görülen en yüksek seviyesine çıktı.

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ABAvroAvrupaAvrupa BirliğiBrükselEurostatIstihdam
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