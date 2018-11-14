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Avrupa'da istihdam yüzde 0,2 arttı

- Avro Bölgesi ve AB'de istihdam yılın 3’üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi

Avrupa'da istihdam yüzde 0,2 arttı
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) öncü verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın 3'üncü çeyreğinde 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. İstihdam, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 3'üncü çeyrekte 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaBrükselIstihdam
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