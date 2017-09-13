Avrupa'da istihdam yüzde 0,4 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. İstihdam, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,6 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydederken, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,5 yükseldi.





- AB'de istihdam rekoru





AB'de ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla, istihdam edilenlerin sayısı 235,4 milyon olurken, bunun 155,6 milyonu Avro Bölgesi'nde gerçekleşti. Böylece, istihdam edilen toplam kişi sayısı, AB ve Avro Bölgesi için görülen en yüksek seviyesine çıktı.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla istihdamda en çok artış yüzde 1’le Malta’da, yüzde 0,9’la İspanya’da ve yüzde 0,8’le Yunanistan ve Polonya’da gerçekleşti.

İstihdamda çeyrek bazda en fazla azalışın olduğu ülkeler ise yüzde 0,8’le Hırvatistan, yüzde 0,7’yle Letonya, yüzde 0,6’yla Romanya ve yüzde 0,5’le Estonya’da belirlendi.