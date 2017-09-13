Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Avrupa'da istihdam yüzde 0,4 arttı

- Avro Bölgesi ve AB'de istihdam yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi - İstihdam edilen toplam kişi sayısı, AB ve Avro Bölgesi için görülen en yüksek seviyesine ulaştı

Avrupa'da istihdam yüzde 0,4 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. İstihdam, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,6 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydederken, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,5 yükseldi.


- AB'de istihdam rekoru


AB'de ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla, istihdam edilenlerin sayısı 235,4 milyon olurken, bunun 155,6 milyonu Avro Bölgesi'nde gerçekleşti. Böylece, istihdam edilen toplam kişi sayısı, AB ve Avro Bölgesi için görülen en yüksek seviyesine çıktı.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla istihdamda en çok artış yüzde 1’le Malta’da, yüzde 0,9’la İspanya’da ve yüzde 0,8’le Yunanistan ve Polonya’da gerçekleşti.

İstihdamda çeyrek bazda en fazla azalışın olduğu ülkeler ise yüzde 0,8’le Hırvatistan, yüzde 0,7’yle Letonya, yüzde 0,6’yla Romanya ve yüzde 0,5’le Estonya’da belirlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiAvrupa BirliğiçeyrekEurostatIstihdam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5