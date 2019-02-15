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"Avrupa'da LNG ve doğal gaz rekabeti sürecek"

ANKARA (AA) - Avrupa'da boru hatlarıyla ithal edilen doğal gaz ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arasındaki rekabetin 2040'a kadar artarak devam edeceği bildirildi.BP 2019 Enerji Görünümü raporunda, Avrupa doğal gaz piyasalarında...

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ANKARA (AA) - Avrupa'da boru hatlarıyla ithal edilen doğal gaz ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arasındaki rekabetin 2040'a kadar artarak devam edeceği bildirildi.

BP 2019 Enerji Görünümü raporunda, Avrupa doğal gaz piyasalarında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin öngörülere yer verildi.

Raporda, küresel piyasada LNG arzının artmasıyla, özellikle doğal gaz ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Çin ve Avrupa ülkelerinde LNG ve boru gazı alımında rekabetin artacağı bildirildi.

Avrupa'da doğal gaz üretiminin 2040'a kadar toplamda yüzde 40 azalmasının beklendiği kaydedilen raporda, bu durumun Avrupa ülkelerinin ithalata bağımlılığını artıracağı kaydedildi.

BP’nin raporunda Avrupa'nın gaz ithal etmek için yeterli kapasite ve altyapıya sahip olduğu belirtilerek, "Boru hattıyla iletilen gazın taşıma ücretleri nedeniyle LNG'den daha avantajlı olduğu biliniyor. Bu durumda Avrupa ülkelerini daha fazla boru gazından uzak tutacak ana şey Rusya'ya olan bağımlılığın daha da artmasıyla ilgili." ifadelerine yer verildi.

Entegre bir doğal gaz piyasasının endişeleri azaltabileceği vurgulanan raporda, Avrupa'nın gaz talebinin karşılanmasında Rusya'nın payının artabileceği aktarıldı.

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Boru HattıBPDoğal GazEnerjiLNG
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