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Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte arttı

- AB'de saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın birinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükseldi

Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte arttı

BRÜKSEL (AA) - Saatlik gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 2,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetlerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 yükseldi.

AB üyesi 28 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 12,7 ile Romanya'da görüldü. Romanya'yı, yüzde 11,2 ile Letonya ve yüzde 10,3 ile Macaristan izledi.

Portekiz'de ise saatlik iş gücü maliyetleri yüzde 1,5 geriledi.

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