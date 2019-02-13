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Avrupa'da sanayi üretimi aralıkta düştü

- Sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre Avro Bölgesi ve AB'de azaldı

Avrupa'da sanayi üretimi aralıkta düştü
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BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,5 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,9 azalırken, 2017'nin aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 4,2 düşüş gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2017 yılının aynı dönemine göre de yüzde 2,7 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,6 ile Danimarka, yüzde 3,5 ile Lüksemburg ve yüzde 3,3 ile Letonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 13,4 ile İrlanda, yüzde 5,2 ile Malta ve yüzde 3,2 ile Hollanda'da ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaEurostatSanayi üretimi
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