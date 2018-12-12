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Avrupa'da sanayi üretimi ekimde yükseldi

- Sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde yüzde 0,2 arttı

Avrupa'da sanayi üretimi ekimde yükseldi
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BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, bu yılın ekim ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ekim ayında eylül ayına göre yüzde 0,2 artarken 2017'nin ekim ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,2 artış gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselirken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 artış kaydetti.

Bu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,4'le Litvanya, yüzde 2,5'le Slovenya, yüzde 2,1'le Macaristan ve İsveç'te gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,6'yla Finlandiya, yüzde 1,5'le Yunanistan ve yüzde 1,2'yle Letonya'da ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaEurostatSanayı
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