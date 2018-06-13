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Avrupa'da sanayi üretimi nisanda düştü

- Sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,8 geriledi

Avrupa'da sanayi üretimi nisanda düştü

BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, bu yılın nisan ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,8 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, nisan ayında mart ayına göre yüzde 0,9 düşerken 2017'nin nisan ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalırken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 yükseldi.

Bu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 7,9'la Litvanya, yüzde 4,4'le Hollanda ve 3,3'le Yunanistan'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 9,1'le İrlanda'da, yüzde 2,1'le Romanya'da ve yüzde 0,8'le Danimarka'da ölçüldü.

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ABAvro BölgesiBrükselEurostatSanayı
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