Avrupa'daki ilaçlı yumurta krizi Türk ihracatçısını umutlandırdı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı kalıntısı tespit edilmesinin, pazar payını artırmak isteyen Türk yumurta ihracatçıları için fırsat yarattığı belirtildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA muhabirine, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde serbest dolaşım olduğu için böcek ilacı kalıntısı bulunan yumurtalar nedeniyle oluşan krizin daha da büyüyeceğini söyledi.

Girit, kullanılan ilacın kedi ve köpeklerde pire ve bit için üretildiğini, tavuklarda ise bunun kullanılmasının yasak olduğunu anlattı.

Avrupa'da yumurta ihtiyacının şimdilik krizin sıçramadığı Polonya ve Romanya gibi ülkelerden karşılanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Girit, "Hollanda dünya yumurta ihracatında ilk sırada yer alıyor. Bu olaydan sonra Hollanda'nın yumurta ihraç ettiği ülkelerde güven sorunu oluşur. Özellikle tüketici gözünde bir güvensizlik oluşacaktır." dedi.

Bu durumun Türk yumurta ihracatçısını da etkileyeceğini dile getiren Girit, "Hollanda'nın, Belçika'nın, Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerde oluşacak güven sorunu ve bizim yumurtalarımızda böyle bir şey olmaması pazarların bize yönelmesini sağlayacak. Bu anlamda satışların artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gıda güvenliği efsanesi sona erdi"

Yumurta Üreticileri Merkezi Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur da Türkiye'deki yumurtalarda böyle bir riskin söz konusu olmadığını aktardı.

Türkiye'deki yumurtalardan 2003 yılından beri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 15 günde bir numuneler alındığını ve analizler yapıldığını vurgulayan Sungur, yaşanan kriz sonrası Bakanlığın denetimleri daha da sıklaştırdığını ifade etti.

Avrupa'da gıda güvenliği efsanesinin ilaçlı yumurta krizi ile sona erdiğini savunan Sungur, şöyle konuştu:

"Avrupa'da, gıda güvenliğinin böylesine güçlü olduğunun iddia edildiği bir yerde, böyle bir durumun olması açıkçası şaşırtıcı. Dünyadaki 1en büyük gıda krizleri hep Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Avrupa, kendi pazarına dışarıdan giren ürünlere hep teknik engeller koyarken önce kendi evini temizlemeli. Bu da Avrupa'da, gıda güvenlik sistemlerinin çok da iyi olmadığını gösteriyor."

Sungur, Türkiye'den Avrupa'ya yumurta ihracının olmadığını ancak ortaya çıkan krizin yarattığı güven sorunu nedeniyle Avrupa ülkelerinin yumurta sattığı özellikle Asya ve Ortadoğu pazarlarında oluşacak boşluğu Türk ihracatçılarının doldurabileceğini sözlerine ekledi.

Hollanda'daki yumurta çiftliklerinde kedi ve köpek gibi hayvanlarda haşeratı önlemeye yönelik fipronil isimli ilacın tavuklarda uygulanması sonucu ortaya çıkan skandal, son olarak Danimarka, Lüksemburg ve Romanya'ya da yayılarak Avrupa çapında bir krize dönüştü. Avrupa Komisyonu, krizden etkilenen ülkelerin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini açıklamıştı.