Avrupa’daki Türklerin tasarımdaki tercihi Türkiye

‘Hem kaliteli hem de uygun’

Tasarım alanında Türkiye’nin tercih edilme nedenleri hakkında bilgi veren Luxury Stone ve Billionaire Furniture’un Kurucusu İç Mimar Merve Aycan, “İtalyan mobilyası kalitesindeyiz ancak maliyetlerimiz İtalya’ya göre düşük. Bunun yanı sıra müşteri memnuniyetimiz oldukça iyi. Mimari ve üretim ekibimiz çok profesyonel. Fabrikamızda sadece kendi projelerimizi üretiyoruz. Ayrıca müşterilerimizi montajdan önce ülkemize davet ediyoruz. Üretimi yapılan tüm ürünleri fabrikamızda kurulup bitmiş şekilde görüyorlar. Tüm bu nedenlerle dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Son dönemde özellikle Avrupa’daki Türklerin de tercihi olduk. Tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, anlaşmalarını yapıp döndü” dedi.

Dünyanın her yerinden

İstanbul ve Bodrum’da kendi şubelerinin yaz, kış hizmet verdiğini dile getiren Aycan, bunların dışında Bakü, Doha, Dubai, Stockholm’de partner firmalarının bulunduğunu ve o markaların tüm projelerini kendilerinin ürettiklerini kaydetti. Aycan’ın verdiğini bilgilere göre gelen talepler, Katar, Sudan, Dubai, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Nijerya, Moskova, Romanya, Rusya, İsviçre, İsveç, ABD, Fransa, Almanya ağırlıklı.

Anahtar teslim proje

Billionaire Furniture tarafından tasarlanan evlerde özgünlüğü ön planda tuttuklarını belirten İç Mimar Merve Aycan, “Ev sahibinin öncelikli ihtiyaçlarını evin tarzı ile harmanlayıp kişiye ve bölgenin coğrafyasına özel projeler tasarlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız hiçbir ev birbirine benzemiyor” diye konuştu.

Aycan, “Özellikle anahtar teslim projelerimiz çok ilgi görüyor. Müşterilerimizin beklentileriyle markamızın tarzını ve tasarımlarını harmanlayarak A’dan Z’ye eksiksiz bir teslim gerçekleştiriyoruz. Karşılaştığımız memnuniyet ve mutluluk bu işi yapmamızdaki motivasyonu sağlıyor” ifadelerini kullandı