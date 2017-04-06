Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Avrupalı enerji şirketleri 2020'den sonra kömür santrali yapmayacak

- Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerinin 2020'den sonra AB sınırları içinde kömür santrali yatırımı yapmayacağı belirtildi

Avrupalı enerji şirketleri 2020'den sonra kömür santrali yapmayacak

ANKARA (AA) - Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerinin 2020'den sonra Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kömür santrali inşa etmeyeceği bildirildi.

Avrupa Elektrik Endüstrisi Sendikasından yapılan açıklamada, 3 bin 500 Avrupalı enerji şirketinin, AB bölgesinde 2020'den sonra kömür santrali yapmama yönünde karar aldığı belirtildi.

Enerji şirketlerinin bu kararı almasında, kömür santrallerinin iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımları ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa merkezli enerji şirketlerinin 2050'ye kadar enerjide sıfır karbon yaklaşımını desteklediği ve 2020'den sonra da AB sınırları içinde kömür santrali yatırımı yapmayacakları kaydedildi.

Paris'te 2015'te gerçekleştirilen iklim değişikliği konferansında, üye ülkelerin oy birliğiyle, küresel ortalama sıcaklık artış limiti 100 yıllık süreçte, 1,5-2 derece arasında sınırlandırılmıştı. Küresel ortalama sıcaklık artışının sınırlandırılması, fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılmasını öngörüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Elektrik Endüstrisi SendikasıKömür EnerjisiParis Anlaşması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5