Avrupalı enerji şirketleri 2020'den sonra kömür santrali yapmayacak

ANKARA (AA) - Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerinin 2020'den sonra Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kömür santrali inşa etmeyeceği bildirildi.

Avrupa Elektrik Endüstrisi Sendikasından yapılan açıklamada, 3 bin 500 Avrupalı enerji şirketinin, AB bölgesinde 2020'den sonra kömür santrali yapmama yönünde karar aldığı belirtildi.

Enerji şirketlerinin bu kararı almasında, kömür santrallerinin iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımları ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa merkezli enerji şirketlerinin 2050'ye kadar enerjide sıfır karbon yaklaşımını desteklediği ve 2020'den sonra da AB sınırları içinde kömür santrali yatırımı yapmayacakları kaydedildi.

Paris'te 2015'te gerçekleştirilen iklim değişikliği konferansında, üye ülkelerin oy birliğiyle, küresel ortalama sıcaklık artış limiti 100 yıllık süreçte, 1,5-2 derece arasında sınırlandırılmıştı. Küresel ortalama sıcaklık artışının sınırlandırılması, fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılmasını öngörüyor.