Avrupalı evcil hayvanını Türkiye'de tedavi ettiriyor

İSTANBUL (AA) - Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selçuk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin yaptığı muayenelerin evcil hayvan sağlığı kapsamına girdiğini, bunun haricinde sektörün piyasaya sunduğu bitkisel vitaminler, sağlık ürünleri, yem katkı malzemeleri olduğunu, bu ürünlerin de artık evcil hayvan sağlığıyla alakalı ürün grupları ve ihtiyaçlar haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık bin 100 veteriner kliniği bulunduğunu bildiren Çetin, bu kliniklerin çoğunun büyükbaş hayvan değil, pet üzerine olduğunu belirtti. Anadolu'da büyükbaş hayvan üzerine klinikler de olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Veteriner kliniğe en çok gelen evcil hayvan sahiplerinde genelde küçük ırk köpekler ve kedi ağırlıkta. Bu gruplardan daha fazla kliniklere gidiyorlar. En çok aşılama, pire, ense damlası gibi ihtiyaçları, rutin bakımlarıyla alakalı oluyor. Ama büyük hastalıklar kısmından baktığımızda gençlik hastalığı, FIP gibi kalıtımsal hastalıklar için de veterinerin çokça kapısı çalınıyor. Kısırlaştırma ameliyatları bu ara çokça gündemde.

Çok iyi hekim arkadaşlarımız var. Çok iyi klinikler var. Özellikle yurt dışından, Avrupa'dan buraya gelip göz ameliyatı yaptıran pet sahipleri dahi olduğunu duyuyoruz. Sektörümüz o anlamda da pet sahibini buraya turist olarak getiriyor. Sektörümüzün oradaki kalitesi artmaya başladı."

"Sadece bakım için yıllık bin 200 TL"

Selçuk Çetin, veteriner fakültelerinin hastanelerinin içinde klinikler olduğunu, hayvanseverlerin buralardan da evcil hayvanlarına bakım yaptırabildiğini, ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlattı.

Çetin, devamla şunları kaydetti:

"Hatta bildiğim kadarıyla piyasanın, normal özel kliniklerin üzerinde bir rakam veriyor ama çok güven telakki ettiği için fakülte sıkça da tercih ediliyor. Bir kliniğin sadece muayene ücreti kısmına baktığımızda, yılda 12 ay var, her ay gelse ortalama olarak bir evcil hayvan sahibinin sadece bakım için yılda bin 200 TL gibi bir tutarı gözden çıkarması gerekiyor. Ameliyat, operasyon, aşı ve diğer ihtiyaçlarını söyleyemem. Çünkü her hayvana göre değişebilir. Ama rutin kontrolleri varsa yıllık ortalama bin 200 TL gibi bir ücret harcayacaktır diye düşünüyorum. Bu rakamlar kedi-köpek türü olarak düşündüğümüzde geçerli. Diğer özel egzotik ırklar olduğunda süreç daha da değişiyordur. Çünkü onlar için özel ilgi ya da özel bir dal olması lazım."