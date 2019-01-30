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Avrupalı seçmeni "sandığa çekme mutabakatı"

- Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği arasında Avrupalı vatandaşların seçimlere ilgisini artırmak amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı

Avrupalı seçmeni
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BRÜKSEL (AA) - Mayıs ayında yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine vatandaşların daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Avrupa Parlamentosu (AP) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) arasında mutabakat anlaşması imzalandı.

AP Başkanı AntonioTajani ile Eurochambers Başkanı Christoph Leitl, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AP seçimlerine ilişkin mutabakat anlaşmasına imza attı.

İmza töreninde söz alan Tajani, AP'nin demokratik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Vatandaşların seçimlere daha fazla katılımını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Leitl ise "Politik olarak öngörülemeyen zamanlarda yaşıyoruz ve 2019 seçimlerinin tarihsel önemi olacağından ötürü ortaklık kararı aldık." yorumunu yaptı.

Odaların siyasi değil ekonomik aktörler olduğunu anımsatan Leitl, vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için Eurochambers'ın gereken desteği sağlayacağını vurguladı.

Siyasilerin iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, rekabet ve küresel ticaret gündemi gibi konuları AB düzeyinde etkin bir şekilde ele almaları gerektiğini hatırlatan Leitl, "Brexit, uzun süredir AB üzerinde kara bir bulut gibi kaldı" ifadesini kullandı.

Mutabakatta, Eurochambers'ın, Avrupa Birliği (AB) genelinde 800'den fazla ticaret ve sanayi odası ağı aracılığıyla AP seçimlerine vatandaşların katılımına ivme kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

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