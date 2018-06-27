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Avrupalı şirketlerin üçte biri İngiltere’deki yatırımlarını azaltmayı planlıyor

- UBS’in merkezi Avrupa’da bulunan 600 şirketle yaptığı ankete göre, şirketlerin yüzde 34’ü önümüzdeki 6 ila 12 aylık süre içerisinde İngiltere’deki yatırımlarını azaltmayı planladıklarını bildirdi

Avrupalı şirketlerin üçte biri İngiltere’deki yatırımlarını azaltmayı planlıyor

LONDRA (AA) – İsviçre bankası UBS, İngiltere’de yerleşik Avrupalı şirketlerin üçte birinin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımlarını azaltmayı planladığını bildirdi.

UBS’in merkezi Avrupa’da bulunan 600 şirketle yaptığı ankete göre şirketlerin yaklaşık yarısı İngiltere’nin AB’den ayrılmasının yatırım planları üzerinde bir değişikliğe neden olmayacağını belirtirken, şirketlerin yüzde 34’ü önümüzdeki 6 ila 12 aylık süre içerisinde İngiltere’deki yatırımlarını azaltmayı planladıklarını bildirdi.

Bankanın 8-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, şirketlerin yüzde 13’ü önümüzdeki dönemde çalışanlarının tamamını İngiltere’den çekebileceğini, yüzde 31’i ise çalışanlarının büyük kısmını ülkeden çekebileceğini belirtti.

Ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 5’i önümüzdeki dönemde İngiltere’de istihdam artışına gidebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta merkezi Fransa'da bulunan havacılık ve teknoloji şirketi Airbus, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinde Gümrük Birliği ve ortak pazardan ayrılması ve olası bir geçiş anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması durumunda İngiltere’den çıkabileceğini bildirmişti.

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