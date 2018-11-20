Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya partnerday vantara Hitachi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Avrupalılar avroya güveniyor

- Avrupa'da vatandaşlar para birimine güçlü şekilde destek verirken Avro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 74'ü avronun AB için faydalı olduğu görüşüne sahip

Avrupalılar avroya güveniyor
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi vatandaşlarının yüzde 74'ü avro para biriminin Avrupa Birliği (AB) için yararlı olduğunu düşünüyor.

AB'nin resmi anketlerini düzenleyen "Eurobarometer", 15-16 Ekim 2018'de 19 Avro Bölgesi üyesi ülkede, 17 bin 500 kişilik örneklemle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, Avrupa'da vatandaşlar avro para birimine güçlü bir şekilde destek verirken Avro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 74'ü avronun AB için faydalı olduğu görüşüne sahip.

Avronun kendi ülkeleri için faydalı olduğunu düşünen vatandaşların oranı ise 64'ü buluyor.

Avro Bölgesi üyesi 19 ülke vatandaşları arasında avro hakkında önemli farlılıklar da ortaya çıkıyor.

Avroya en yüksek destek ise İrlanda'da. İrlanda vatandaşlarının yüzde 87'si, Lüksemburg'da yüzde 82'si, Slovenya'da yüzde 81'i, İspanya'da yüzde 80'i avronun AB için yararlı olduğu kanaatinde. Bu oran en düşük yüzde 65'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 68'le İtalya'da gözlemleniyor.

Avro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 69'u da ekonomi politikalarının daha fazla koordine edilmesi gerektiğini belirtti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAnketAvro BölgesiAvrupaAvrupa BirliğiBrükselEurobarometer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1