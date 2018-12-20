banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ibrahim şenkal özer Bursa Banu Özcan
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Avrupa'nın taş kömürü tüketiminde Polonya lider oldu

- Polonya geçen yıl 74 milyon tonluk taş kömürü tüketimiyle Avrupa'da ilk sırada yer aldı

Avrupa'nın taş kömürü tüketiminde Polonya lider oldu
banner17

ANKARA (AA) - Polonya, 2017'de 74 milyon tonluk taş kömürü tüketimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Türkiye izledi.

Uluslararası Enerji Ajansının yayımladığı kömür raporuna göre, Polonya'da 2016'da 75 milyon ton taş kömürü tüketildi.

Geçen yıl ise Polonya 74 milyonluk taş kömürü tüketimiyle Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Polonya'yı 51 milyon ton taş kömürü tüketimiyle Almanya ve 41 milyon tonla Türkiye izledi.

Almanya'nın geçen yılki taş kömürü tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16 azalırken, Türkiye'nin tüketimi ise yüzde 6 arttı.

Türkiye'yi 23 milyon tonla İspanya, 15 milyon tonla da İtalya ve Hollanda izledi.

Rapora göre, Türkiye'nin sanayi üretimindeki güçlü büyüme elektrik talebinin artmasına neden oldu. Türkiye'nin 2017'de elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 297 teravatsaate yükseldi.

Türkiye'de yağışların azalması nedeniyle hidroelektrik kaynaklardan üretimin azaldığı belirtilen rapora göre, bu boşluğu doğal gaz ve kömür doldurdu. Ülkede elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30'undan fazlası kömürden gerçekleştirildi. Bu alandaki kurulu güç 2017 sonunda 18,5 gigavatsaate yükseldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiIEAKurulu GüçPolonyaTaş Kömürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1