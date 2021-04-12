Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Çevreye büyük destek
Çevreye büyük destek
Anadolu Efes Monde Selection’dan 12 ödülle döndü
Tam 12 ödülle döndü
Fideler yola çıktı
Fideler yola çıktı
Otomobilde fırsat
Otoda fırsat devam ediyor
İndirim var
Karta indirim var

Avustralya'daki iş fırsatlarını anlatacak

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantının konuğu DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan olacak.

Avustralya'daki iş fırsatlarını anlatacak
banner17

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) yeni önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. EGD’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediğimiz “Ticari Diplomasi Yolculuğu” nda bu defa rota çok uzaklara gidiyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantının konuğu DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan olacak.

EGD Danışma Kurulu Üyesi ve www.dunya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın yöneteceği toplantı 13 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye- Avustralya ile ilgili güncel bilgileri ele alınacak. Toplantıya aşağıdaki linkten katılmak mümkün olacak.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85302126435?pwd=NzdRUXllaWl5NWloVmprYm5OaU5Pdz09

Meeting ID: 853 0212 6435 - Passcode: 789827

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa MertcanMustafa MERTCANDEİKEGDÇiğdem Yücesoy Subaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1