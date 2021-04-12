Avustralya'daki iş fırsatlarını anlatacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) yeni önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. EGD’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediğimiz “Ticari Diplomasi Yolculuğu” nda bu defa rota çok uzaklara gidiyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantının konuğu DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan olacak.

EGD Danışma Kurulu Üyesi ve www.dunya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın yöneteceği toplantı 13 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye- Avustralya ile ilgili güncel bilgileri ele alınacak. Toplantıya aşağıdaki linkten katılmak mümkün olacak.

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https://us02web.zoom.us/j/85302126435?pwd=NzdRUXllaWl5NWloVmprYm5OaU5Pdz09

Meeting ID: 853 0212 6435 - Passcode: 789827