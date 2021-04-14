Avusturalya'yı bütün yönleriyle anlattı

DEİK / Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, Türk Hava Yolları'nın ilgili ülkelere direkt uçuş gerçekleştirdiğinde hem ticaretin hem de kültürel ilişkilerin daha hızlı olarak geliştiğini söyledi. Ticaret hacmini ve diplomasinin gelişmesi için direkt uçuşları çok önemli olduğunu belirten Mertcan, direkt uçuşların ikili ticarete pozitif etkisinin verilmesi dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) birlikte düzenlediği “ Ticari Diplomasi Yolculuğu ” buluşmalarında bu varsayılan Avustralyauldu konuştu.

Etkinliğin konuğu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, Avustralya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ve iş birliği fırsatlarını anlattı.

EGD Başkanı Celal Toprak'ın katkılarıyla www.dunya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın moderatörlüğünde düzenlenen çevrim içi toplantıda DEİK / Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, “Avustralya İş Yapma Rehberi'ni çok yakın zamanda tanıt. Giriş iş insanlarını talebini doldurmak için önümüzdeki günlerde Avustralya İş Yapma Rehberi iş yapmak isteyen iş insanlarına ve girişimcilere sunacağız ”dedi.

Avustralya'nın önemli bir ithalatçı ülke olduğunu ifade eden Mertcan, “Avustralya dünyanın en büyük üzerinde dördüncü ekonomisi. Talimat ile uluslararası Yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ülke. Başında düşen milli gelir ile dünyada birinci sırada yer alıyor. İkili ticaretlerimiz son yüksek gözükse de biz Türkiye-Avustralya İş Konseyi olarak, bu rakamı yeterli görmüyoruz. İkili ticaretimizin artması için iş forumu, yuvarlak masa toplantısı ve B2B görüşmeleri düzenliyoruz ”dedi. Mertcan, iki ülke arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması ve Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya direkt uçuşlarının başlayacağını söyledi. Mertcan, Türk Hava Yolları'nın sınırdışı uçuşlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve diplomasisinin gelişmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

En büyük pay hizmet sektöründe

Avustralya'da ithalatın yüksek olduğunu söyleyen Mustafa Mertcan, “ Zaman zaman yüklü kuraklık, uluslararası alanda durgunluk gibi olumsuz etkenler, ham madde talebi ve fiyatlarının artması gibi faktörlerle dengeleniyor. Avustralya'da sektörlerin gayrisafi milli hâsılaya katkısı konusunda tarım sektörünün büyük bir katkı sağladığını söyleyemeyiz. Tarımın gayrisafi milli hâsılaya katkısı, ortalama yaklaşık 3 civarındadır. Avustralya ekonomisine en büyük katkıyı hizmetler sektörü yapıyor ”dedi.

STA'nın istenmeyen ticaret hacmimizi arttırıyor

Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının ticaret hacmini desteklediğini söyleyen Mertcan, “Ülkemiz, şimdiye kadar Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkeler ile ticaret hacmini artırmaya devam ediyor. STA'ların pazara giriş imkânları değerlendirildiğinde ve ikili ticaret hacminin artış oranlarına bakıldığında, STA imzalanan ülkelerle ticaret hacmi daha hızlı gelişiyor. Bu sefer Türkiye-Avustralya STA'sı imzalandığında ikili ticari ilişkilerimizin daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Türkiye-Avustralya İş Konseyi olarak, ikili ticari ilişkilerin istenilen seviyeye gelebilmesi için geçen sene Büyükelçilerimizin de katılımlarıyla “Covid-19 Krizinden Sonra Türkiye-Avustralya Ortaklığının Güçlendirilmesi” etkinliğini düzenledik. Etkinliğimizde, Avustralya'daki iş yapma deneyimleri, Ticaret ve Perşembe günü iş birliği, ikili ticaretimizdeki potansiyeller ve ülkenin makroekonomik görünümü değerlendirildi. Türkiye-Avustralya İş Konseyi olarak, ülkelerimiz arasındaki iş ve Yatırım fırsatları için aramalarımıza devam ediyoruz ”dedi.