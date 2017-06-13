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Avusturya heyeti, Kars'taki süt üretme tesislerini inceledi

- Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Avusturya sığır yetiştiricileri birliği heyeti, TKDK desteğiyle AB standartlarına uygun yapılan süt üretim tesislerinde inceleme yaptı - Avusturya Genetik Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Lidner: - "Ben de çiftçiyim benim için burada gördüğüm çiftlikler gerçekten sürpriz oldu. Teknik olarak çok iyi düzeydeler"

Avusturya heyeti, Kars'taki süt üretme tesislerini inceledi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Avusturya sığır yetiştiricileri birliği heyeti, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle AB standartlarına uygun yapılan süt üretim tesislerini inceledi.

Avusturya'da 40 bin çiftçinin oluşturduğu sığır yetiştiricileri birliği olan Avusturya Genetik Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri Martin Stegfellner, Stefan Lidner, Roswitha Eder, Josef Misinberger, Richardt Pichler, Peter Kureutzhuber Kars ve ilçesi olan Sarıkamış'ta, süt üretim tesislerini gezdi.

Avusturya ve Kars çiftçileri arasında danışman ve koordinatör görevini üstlenen İsmail Ergöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya Genetik Şirketinin ürettiği sığırların dünyanın birçok ülkesine gönderildiğini söyledi.

Kars bölgesinde TKDK desteğiyle yapılan AB standartlarına uygun süt sığırcılığı tesislerine söz konusu şirketten simental ırkı inekler getirdiklerini anlatan Ergöz, "Kars ve Sarıkamış'taki süt üretme tesislerinden yaklaşık 20 tanesine yaklaşık bin simental ırkı süt sığırı aldık. Bu inekleri Avusturya Genetik Şirketinden aldık. Tabii buradaki amaç bölgede hayvancılık ve süt üretimini AB standartlarına getirerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu manada şirket yetkilileri Kars bölgesine gelerek bu tesisleri gezip inceleme ve değerlendirme yaptılar. Bundan sonraki süreçte çiftçilerimiz için olumlu gelişmeler olacağını umut ediyorum." diye konuştu.

Avusturya Genetik Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Stefan Lidner de Kars'taki tesislerin teknik anlamda beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, "Simental ırkı inekler gerçekten buraya uyum sağlamışlar. Yalnız bu hayvanların yurt dışındaki gibi süt verebilmeleri için yeteri kadar karışımı da doğru olan besin maddelerini de vermek lazım. Bunu iyi yaparsak süt verimi artacaktır." dedi.

Lidner, simental ırkı hayvanların genetiğinin bölge için çok doğru bir karar olduğunu, bu genetiği devam ettirmek için mutlaka bilimsel çalışma gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayvanların bilimsel olarak beslenmesi ve bakımının yapılması gerekir. Bunu sağladığımız sürece gereken verim alınacaktır. Ben de çiftçiyim benim için gerçekten burada gördüğüm çiftlikler sürpriz oldu. Teknik olarak çok iyi düzeydeler. Ancak bu hayvanlardan daha iyi süt üretebilmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Ekonomiye katkı sağlamak için birlikte projeler üreterek çalışmalıyız. Biz yalnızca hayvanları buraya göndermekle kalmak istemiyoruz. Buradaki çiftçilerin eğitilmesi, hayvanların beslenmesi, hijyen konusu gibi birçok alanda destek sağlayarak verimi artırmak istiyoruz. Çiftçilerimiz isterlerse onları Avusturya'ya davet ediyoruz. Gelip Avusturya'daki çiftçilerin nasıl bu işi yaptığını görsünler, onlara her konuda eğitim verelim."

Avusturya heyeti gezdikleri tesislerde başarılı buldukları çiftçilere çeşitli hediyeler verdi.

Heyet, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'u makamında ziyaret ederek süt üretme tesislerinde yaptıkları incelemeler hakkında bilgi sundu.

Avusturya heyeti, ziyaretin ardından Kars ve Sarıkamış'taki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
KarsSarıkamışSüt üretmeTarım Ve Hayvancılık
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