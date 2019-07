AXA Sigorta konut portföyünü yeniledi

Yenilikçi yaklaşımı ve küresel bilgi birikimiyle sigortacılık sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, evinde yaşayacağı her türlü soruna karşı kendisini ve ailesini güvence altına almak isteyenler ve “Kıymetini Kaybetmeden Bilenler” için konut sigortası ürünlerini yeniledi. AXA Sigorta mevcut ürünü Evim Sigortası’nı yeni teminatlarla iyileştirirken Lüks Evim Sigortası adlı yeni ürünüyle de müşterilerine poliçelerini zenginleştirme imkânı sunuyor. AXA Sigortalılar ihtiyaca göre diledikleri şekilde düzenlenmek üzere esnek bir yapıda hazırlanan ürünler sayesinde ister ev sahibi ister kiracı olsunlar, standart teminatların yanı sıra bina veya eşya teminatlarından diledikleri teminatları seçerek varlıklarını ve sevdiklerini koruma altına alabilecek.



Hem Evim Sigortası hem de Lüks Evim Sigortası yangın, hırsızlık, doğal afetler, terör olayları gibi durumlarda konutu teminat altına alıyor; konutta kullanılan mobilyalar ve evdeki cihazlarda meydana gelebilecek hasarlar ve yaşanabilecek acil durumlardan doğan tedavi masraflarını da karşılıyor. Ayrıca çocuk bakımından tıbbi yardıma kadar pek çok asistans hizmeti sunuyor. Ev sahiplerine evin hasar görmesinden dolayı kira alamamaları durumunda ve kiracılara kirası ödenmiş evin oturulamayacak duruma gelmesi halinde kira desteği sağlıyor. Şirket 10.000 TL’ye kadar olan hasarları ise müşteri odaklı yaklaşımıyla ekspertiz ziyaretinden itibaren 2 iş günü içerisinde ödüyor. Ayrıca Lüks Evim Sigortası tüm bunlara ek olarak jeneratör, havuz ekipmanı gibi makinelerdeki beklenmedik hasarlar ve elektrik aksamında meydana gelen zararlara karşı da koruma sağlıyor. Her iki ürün de AXA acentelerinden uygun fiyatlarla satın alınabiliyor.



Sigorta penetrasyonunun düşük olduğu Türkiye’de konut sigortasının öneminin ve kapsamının yeterince anlaşılmadığını söyleyen AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Konut sigortası ürünleri sıklıkla DASK ile karıştırılıyor. AXA olarak sevdiklerimizin ve varlıklarımızın kıymetini kaybetmeden bilmenin önemine inanıyoruz. Bu sebeple insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlama misyonumuz çerçevesinde ürünlerimizi acentelerimizden de gelen geri bildirimlerle sürekli gözden geçiriyoruz. Öte yandan her iki ürünümüzde de müşterilerimize daha modüler ve esnek bir yapı sunuyor, ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde stratejik ajandamızda da önemli bir yeri olan konut sigortalarını yenileyerek AXA olarak farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyorum.” dedi. İşcan ayrıca sahip olduklarımızın zarar görmeden önce koruma altına alınmasının önemine dikkat çeken “Kıymetini Kaybetmeden Bilenler” kampanyasının altıncı filminin de konut ürünleri odağında çekildiğini aktardı: “Büyük beğeni toplayan Kıymetini Kaybetmeden Bilenler’e kampanyamız bugüne kadar 85 milyondan fazla izlemeye ulaştı. Ürün satışı kadar ülkemizde sigorta bilincini artırmaya yönelik olarak da hayata geçirdiğimiz bu kampanyaya şimdi de konut ürünümüzle devam ediyoruz”.