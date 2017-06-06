Axess e-ticaret kampanyası 15 Haziran'da sona eriyor

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın Axess kartlılara özel birçok e-ticaret sitesi iş birliğiyle düzenlediği e-ticaret kampanyası 15 Haziran'da sona erecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Axess ile 15 Haziran'a kadar yapılacak 150 TL ve üzeri 3 alışveriş, kampanyaya katılanlara 45 TL chip-para kazandıracak.

Hepsiburada, GittiGidiyor, n11, Trendyol, Markafoni, Sahibinden, 1V1Y, Lidyana, Evmanya, AltıncıCadde ve Ereyon e-ticaret sitelerinde geçerli olan kampanya ile Axess kullananlar alışverişini ister tek bir siteden, isterse kampanyaya dahil farklı sitelerden yapabiliyor.

Kampanyaya katılmak için "FESTİVAL" yazıp 4566'ya SMS göndermek yeterli olacak.