Axess Mobil birinci yılında 2,5 milyon kez indirildi

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil uygulaması birinci yılında yaklaşık 2,5 milyon kez indirilirken, görüntülenme sayısı da 280 milyonu buldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Moduna Göre Bankacılık" deneyimi sunan Axess Mobil, kullanıcılarına birbirinden farklı ve çok daha kazançlı kampanyalar sunarken, aynı zamanda kullanıcıların kart işlemlerini kolaylıkla yapmalarına fırsat sağlıyor.

Axess Mobil; kredi kartı kullanıcılarının harcamalarını, ekstrelerini, gelecek dönem harcamalarını, chip-para/mil puan bilgilerini görüntüleme, kart başvurusunda bulunma, kredi kartı borç ödeme, nakit çözümler, temassız ödeme yapabilme, kartları yurt dışı alışverişe, internette açma/kapama, kampanya takip etme ve kampanyaya katılma gibi özelliklerinin yanında, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına göre kampanyalar sunuyor.

Kullanıcılar, aralarında Alışveriş Modu, Bi Tıkla Gelsin Modu, Gezgin Modu, Yeni Sezon Yeni Sen Modu, Tekno Hayat Modu, Sonbahar Modu gibi o andaki Moduna en uygun olanı seçip, sunulan fırsatın tadını çıkarıyor. Axess Mobil, gününe göre değil, kullanıcısının günün farklı saatlerine göre değişen ihtiyaçlarını, sevdiği markaları ve harcama alışkanlıklarını bilerek, onlara Mod’larına göre teklifler sunabiliyor.



Axess Mobil; müşterilerine sağladığı faydaların yanı sıra, üye iş yerlerine de kendi kampanyalarını oluşturma olanağı sunuyor. Firmaların; Axess Mobil üzerinden oluşturdukları kampanyaları müşteriler "Semt Kampanyaları" başlığı altında takip edip, bulunduğu bölgedeki kampanyaları keşfedip, bu kampanyaların sundukları ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar.



- "Axess Mobil ilke imza attı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, müşterilere daha ayrıcalıklı fırsatlar sunabilmek ve işlemlerini çok daha kısa zamanda kolay hale getirmek amacıyla oluşturdukları Axess Mobil uygulamasının birinci yılını kutladıklarını belirtti. Kampanyalarında müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına göre teklifler sunduklarının altını çizen İsfendiyaroğlu, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize sunduğumuz bu özel öneriler Axess Mobil'in daha ilk yılında büyük ilgi görmesini sağladı. Geçtiğimiz bir yılda uygulamamızı indiren kullanıcı sayısı yaklaşık 2,5 milyona erişerek kategorisinde bir ilke imza attı. Ayrıca görüntüleme sayısı ise 280 milyona ulaşmış olup yüze yakın mod arasından sunduğumuz kampanyalarımıza ise 4,5 milyon kez katılım gerçekleşti. İlk yılında Axess Mobil uygulamamızın ulaştığı bu başarı ve ilgiden dolayı gururlu ve mutluyuz."

İsfendiyaroğlu, büyük ilgi gören kampanyalara yenilerini eklemeye devam edeceklerini, müşterilere birinci yıla özel "ilk harcamanız kadar, 100 TL'ye varan chip-para kampanyası" ile Axess Mobil kullanıcılarına çok daha fazla chip-para kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.