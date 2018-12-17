Axess Mobil'den yılbaşına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil'de Axess ve Wings kart sahiplerine yeni yıl alışverişlerine özel birbirinden farklı chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları sunuluyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, Wings kart sahipleri yeni yıla özel 15 Aralık-1 Ocak arasında yapacakları her 200 TL ve üzeri giyim, akaryakıt, market, konaklama ve seyahat harcamasına 2 bin 19 Mil Puan, toplamda 10 bin 95 Mil Puan kazanabilecek. Kampanyaya katılmak için Axess Mobil'den "Hemen Katıl"a tıklanması yeterli olacak.

Axess Mobil kullanıcıları Akbank kartları ile kendilerine özel sunulan ZUBİZU kampanya ve ayrıcalıklarından yararlanmaya devam ediyor. Üstelik aralık ayı sonuna kadar seçili ZUBİZU indirimlerinin keyfini Axess Mobil'de 2 kat değerli yaşayacak.

Axess'in 31 Aralık'a kadar geçerli diğer yılbaşı kampanyaları ve çok daha fazlası Axess Mobil'de yer alıyor. Bu kapsamda Zorlu AVM'de kampanyaya dahil Axess üye iş yerlerinden alışveriş yapan Axess Mobil kullanıcıları yapacakları "her 350 TL" alışverişe, "50 TL chip-para", toplamda "150 TL chip-para" kazanacak. Axess Mobil kullanıcıları, CarrefourSA'lardan ve carrefoursa.com'dan farklı günlerde yapacakları "3 defa 150 TL ve üzeri" alışverişlerine, "50 TL chip-para" kazanma şansına sahip olacak.

Morhipo.com'da "350 TL ve üzeri" ilk alışverişlerde "50 TL" chip-para kazanıldığı gibi, ayrıca "peşin fiyatına 3 veya 6 taksit fırsatı"ndan da yararlanılabilecek. Axess Mobil kullanıcıları, Watsons'ta yapacakları "ilk 75 TL ve üzeri" alışverişine 15 TL chip-para kazanacak.

"www.atasunoptik.com.tr"den veya Atasun Optik mobil uygulamasından tek seferde yapılacak "ilk 350 TL ve üzeri" güneş gözlüğü alışverişlerine "50 TL chip-para" kazanılabilecek. Yine Axess Mobil'e özel Gülaylar mağazalarından ve "www.gulaylar.com"dan yapılacak ilk "500 TL ve üzeri" alışverişe, "100 TL chip-para" hediye edilecek.

Kampanyaya dahil olan Vestel bayisi Axess üye iş yeri satış noktalarında, vade farksız 200 TL ve üzeri 2- 6 taksitli işlemler için "+6 taksit" fırsatı sunuluyor. Kullanıcılar, kampanyaya dahil İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarında yapacakları 150 TL ve üzeri vade farksız 2-7 taksitli alışverişlerinde "+5 taksit" fırsatından anında yararlanabilecek.

Kampanyalara katılım şartlarına Axess Mobil'den ulaşılabiliyor.