Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin dünya ekonomi Afrika ekonomisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Ayakkabı ihracatında hedeflere "markalaşma" ile ulaşılacak

- Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: - "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız" - "Bizim dünyaya, ayakkabı markalarımızı gösterebilmemiz lazım. Dünya ile markalaşmada yarışmamız gerekiyor"

Ayakkabı ihracatında hedeflere
banner17

BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatında şu ana kadar rakamların kendilerini memnun ettiğini, daha iyi olabilmek için çabalayacaklarını söyledi.

Seçimsiz dönemin ihracatta kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Aydan, geçen sene 888 milyon 110 bin dolar olan ihracatı bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Sektördeki en önemli konuların başında markalaşmanın geldiğini vurgulayan Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Markalaşma ve ihracat çok önemli. İki önemli projemiz var bu konularda, bunları da yakın zamanda duyuracağız. Bizim sektörümüzün en büyük kaybı; markalaşamamak, bunu yapacağız. İhracat da çok önemli. Bizim iç piyasada bir sorunumuz yok. Önemli olan Türkiye ayakkabısını tüm dünyaya tanıtmak ve yaymak. Onun için ihracata çok önem veriyoruz. İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız."

- "Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor"

Ayakkabı üretiminde teknoloji kullanımının önemine de değinen Aydan, makineleşme konusuyla alakalı da bir proje üstünde çalıştıklarını belirtti.

Ahmet Aydan, ayakkabıcılıkla ilgili eğitimin Türkiye'de belli bir yere gelmesi için de çabaladıklarını ifade ederek, "Bizim dünyaya, ayakkabı markalarımızı gösterebilmemiz lazım. Dünya ile markalaşmada yarışmamız gerekiyor. Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor. Kaliteli ayakkabılar üretip dünyadaki diğer markalarla yarışmamız lazım. İyi bir inovasyon, iyi bir markalaşma ve iyi ihracatla ayakkabı sektörünün çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AyakkabıIhracatMarkalaşma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5