Ayakkabı sektörü 27 Haziran’da GAPSHOES Fuarı’nda buluşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı'nın sektörde çok önemli mesafe kat etmelerini sağladığını belirtti.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı’nın açılış töreninin, 27 Haziran Çarşamba protokol üyeleri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Fuarlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Ünverdi, "Ayakkabı üretiminde söz sahibi olan Gaziantepli üreticilerimizin yurt dışına açılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı sektörde çok önemli mesafe kat etmemizi sağladı ve Gaziantep’in yanı sıra sektörel anlamda Türkiye’nin en önemli fuarı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, 2017 yılında ayakkabı ve deri ürünlerinde Gaziantep’in toplam ihracatı içindeki payının yüzde 1,7 olarak gerçekleştiğini anımsatarak yeni marka ve model geliştirerek bu payı daha da artırmak gerektiğini bildirdi.

GAPSHOES, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 27-30 Haziran'da ziyarete açık olacak. kapılarını açacak. Fuarda temsil edilen firma sayısı 135, marka sayısı da 350 olacak.

Fuara Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa'dan ve yurt dışından firmalar katılacak.