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Ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda bir yolcunun ayakkabısının tabanına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,...

Ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
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ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda bir yolcunun ayakkabısının tabanına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha kontrolleri sırasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahası'na gelen İran vatandaşı bir yolcunun yürüyüşü ile telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenildi.

Bunun üzerine yolcu gözlem altına alınırken, eşyalarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı ve detaylı üst araması yapılmasına karar verildi. Şahsın ayakkabısında yapılan incelemede taban kılıflarının altında şeffaf poşetler içerisinde beyaz renkli şüpheli bir madde olduğu tespit edildi.

Söz konusu şüpheli maddeden alınan numunelerin kimyasal madde tespit cihazında yapılan ön analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlenerek el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gümrük MuhafazaKapıköy Sınır KapısıTicaret Bakanlığı
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