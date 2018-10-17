Ayakkabı ve hazır giyim sektörü İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - Bu yıl 44'üncüsü düzenlen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

Fuarİzmir A holünde düzenlenen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikler ve tasarımlar tanıtılıyor.

Fuarda 2019 yaz sezonu kreasyonu başta olmak üzere 2018-2019 modelleri sergileniyor. Fuara yurt içinden İzmir başta olmak üzere İstanbul, Konya, Manisa ve Hatay’dan 103 firma katılıyor.

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda 18 ülkeden 350 yabancı katılımcının olduğunu, alım heyetlerinin de burada olacağını belirtti.

İzmir olarak 100 milyon doların üzerinde ayakkabı ihraç ettiklerini dile getiren Ata, "Bunu daha da yukarı taşımak için uğraşıyoruz. Geçen fuarda 19 ülkeye satış yaptık. Yine bu fuarda hedefimiz ihracat." diye konuştu.

B holünde açılan 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ise 107 firma katıldı.

Her iki fuar kapılarını 19 Ekim'e kadar açık tutacak.



