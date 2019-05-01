Ayakkabı yan sanayicileri 61. kez bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) 61. kez kapılarını açacak.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde düzenlenecek fuar, 2-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

CNR Expo'da 20 bin alıcı hedefiyle düzenlenecek fuarda, taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünler görücüye çıkacak.

Fuar sektöre yıllarını vermiş ustalara da ev sahipliği yapacak. 40 yıllık ayakkabı ustaları sektördeki bilgi ve tecrübelerini ayakkabı dikimindeki en önemli ayrıntıları makine başına geçerek gençlerle paylaşacak.

Ayakkabı yan sanayi sektörünün öncüsü 132'si yabancı olmak üzere 450'nin üzerinde markanın katılımıyla düzenlenecek fuarda, Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, Türki Cumhuriyetler, İspanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından alıcılar katılacak.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenecek fuar kapsamında, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, sektörün ihracat ve iş hacminin artırılması hedefleniyor. 2020 ilkbahar-yaz trendlerinin görülebileceği fuarda, sezona yön veren materyallerin yer alacağı trend alanı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.