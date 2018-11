Ayakkabıdaki konkordato sektörün yüzde 1'i bile değil

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektörüyle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışıldığını, geleceği çok parlak olan sektörün bunu hak etmediğini belirterek, "On ayda ihracatta yüzde 20'ye yaklaşan artış, perakende satışlardaki yükseliş konuşulmuyor. Bilerek, sanki sektörün moralinin bozulması için kasıtlı şekilde negatif haberler pompalanıyor." dedi.

Endican, şu ana kadar bilinen 5 farklı ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini kaydederek, "Bu firmaların konkordato ilan etmelerindeki ana neden kendi yaşadıkları sıkıntılar. Bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1'ini bile yapmıyor." diye konuştu.

Kısa süre önce gerçekleştirilen derneğin seçimli olağan genel kurulunda güven tazeleyen Endican, sektörün son durumunu ve derneğin yeni yol haritasını AA'ya anlattı.

Ayakkabı sektörünün son dönemde konkordato ilanlarıyla gündeme geldiğini anımsatan Endican, ekonomide ülkesel ve global anlamda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok sayıda şirketin konkordato ilan ettiğini, bunun sadece kendi sektörlerine özel bir şey olmadığını söyledi.



- "Siparişler katlanarak artıyor"

Endican, sektörde yıllardır süregelen ve 20 ayları bulan uzun vade sorunu bulunduğunu kaydederek, bu uzun vadelerle birlikte şirketlerin ekonomik sıkıntılarının birleşmesi sonrası firmaların konkordato ilan ettiğini bildirdi.

Şu ana kadar bilinen 5 farklı ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini aktaran Endican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu firmaların konkordato ilan etmelerindeki ana neden kendi yaşadıkları sıkıntılar. Yoksa yılın 10 ayında hem ihracatta hem de perakende satışlarda önemli artış var. Yurt dışı siparişler katlanarak artıyor. Dünyanın her yerinden, 100'den fazla ülkeden talep geliyor. Şu anda konkordato ilan eden firmalar çok bilinen markalar olduğu için ayakkabı sektöründe kriz ve sıkıntı varmış gibi gösteriliyor. Ancak bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1'ini bile yapmıyor, sektörü temsil etmiyor."



- "Bilerek negatif haberler pompalanıyor"



Sabur Endican, Türkiye'de yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretildiğini belirterek, bu firmaların 3-3,5 milyon çifti elinde bulundurduğunu aktardı.

Endican, "Ancak on ayda ihracatta yüzde 20'ye yaklaşan artış, perakende satışlardaki yükseliş konuşulmuyor. Bilerek, sektörün moralinin bozulması için sanki kasıtlı şekilde negatif haberler pompalanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ve AB ülkelerine ihracatın arttığını, Afrika'da, Amerika'da yeni pazar arayışında olduklarını, komşu ülkelere satış adetlerinin yükseldiğini anlatan Endican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta 10 ayda 2017'yi sollamışız. Pazarlama faaliyetlerimiz sürüyor. Rusya'da ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren önemli zincir perakende markaları Türkiye'den ayakkabı talep ediyor. Ancak bunlara rağmen ayakkabı sektörüyle ilgili ağzı olan konuşuyor. Sektörümüzle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Geleceği çok parlak olan ayakkabı sektörü bunu hak etmiyor. Sektörde her şey şu an çok iyi gidiyor ve gelecekten fazlasıyla ümitliyiz. Bu yıl sonunda ihracatımız bir milyar doları bulacak. 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz."



- "Uluslararası spor markalarının Türkiye'de üretim yapması için çalışacağız"



Endican, üye sayılarını 168'den 503'e çıkardıklarını belirterek, iki yıl içerisinde bunu bine çıkartacaklarını, Türkiye genelinde 18 bin civarında ayakkabı ve yan sanayisiyle ilgili üretici bulunduğunu söyledi.

Merkezlerinin İstanbul'da olduğunu, iki yıl süresince ayakkabı üreticilerinin yoğun olarak bulunduğu İzmir, Konya ve Gaziantep'te şube açmayı hedeflediklerini dile getiren Endican, bu ve diğer bölgelere daha fazla hizmet sunabilmek için proje geliştireceklerini aktardı.

Endican, uluslararası kurallara hitap edecek üretim bandı oluşturulmasını sağlayacaklarını kaydederek, "Uluslararası spor ayakkabı markaları ile önemli markaların Türkiye'de üretim yapması için çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye'nin yakın pazarlarda güçlü olduğunu dile getiren Endican, "Mevcut pazarları güçlendireceğiz. Onun dışında bilmediğimiz, gitmediğimiz pazarlara açılacağız. Afrika başta olmak üzere yüksek potansiyeli olan pazarlarda tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz." diye konuştu.



- "Olumsuz haberlerin amaçlarını anlayamıyoruz"



TASD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy da son dönemde sektörle ilgili ciddi bir dezenformasyon olduğunu belirterek, cari açığın kapatılmasına katkı sunan, dünyada kalite ve tasarım alanında son dönemde ön plana çıkmaya başlayan sektörün bu durumu hak etmediğini söyledi.

Ayakkabı sektörünün istihdam açısından iş gücüne ciddi katkı sunduğunu dile getiren Gürsoy, Türk üreticisine bu süreçlerde hiç olmazsa manen destek olunması gerektiğini vurguladı.

Gürsoy, "Bu doğru olmayan söylemler ve haberlerle ne amaçlanıyor bilmiyorum. Ancak biz bunlara takılmadan işimize devam ediyoruz. İşimizin başındayız. Türkiye ne krizleri, sıkıntıları atlattı. Bunu da atlatacaktır." diye konuştu.