AYBÜ ile Alvimedica arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Alvimedica arasında, sağlık sektöründe üniversite ile sanayi iş birliği protokolüne imza atıldı.

Bilim, sanayi ve teknolojiye yönelik ortak Ar-Ge projeleri kapsamındaki protokolün imza töreni, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ile Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton'un katılımıyla üniversitenin Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Alaton, burada yaptığı konuşmada, sağlık sektöründe üniversite-sanayi iş birliğinin katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üniversite ile sanayinin iş birliği içinde olmasını çok önemsiyoruz, çok önemli, tarihi bir iş birliği. Üniversite sanayisiz, sanayi üniversitesiz olamaz. Ar-Ge çalışmasına başlamış olduğumuz Mitral Kapak Projesi, dünyada olmayan, bizim başlattığımız bir proje. Fabrikamız açıldığında senede 900 bin stent üretimi yapacağız. Türkiye'nin ihtiyacı ise yılda 350 bin adet. Bu, ihtiyaç fazlasını yurt dışına ihraç edeceğimiz anlamına geliyor. Ülkemizden çıkan dövizi engelleyeceğiz. 'En çok yurt dışına bağımlı olduğumuz ürünler için yeni çözümler bulmalıyız' düşüncesiyle yola çıktık. Umut ediyorum ki iş birliğimiz diğer sektörlere örnek olacaktır."

- İş birliğinin ilk ürünü "mitral kapak"

Mitral kapak, çoklu teknolojiye ve vücutta aktif mekanik kısımla birlikte biyolojik olarak elde edilen kapak dokusuna da sahip bulunuyor. Alvimedica, AYBÜ ile iş birliği içinde bu ürünü kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.



Birçok paydaşı bulunan proje için kardiyoloji bilim dalının yanı sıra, tel tasarımından doku mühendisliğine, 3 boyutlu modellemeden doku alınacak hayvan yetiştiriciliğine kadar farklı disiplinlerde Ar-Ge ve iş birliği yapılacak. Bu yapıyla TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkılan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması kapsamında desteklenmek için başvuru yapıldı. Alvimedica, alacağı proje bazlı teşvikle mitral kapak üretimini ticarileştirmeyi ve milyar dolar seviyelerinde ihracat değerini ülkeye kazandırmayı hedefliyor.

- İş bı̇rlı̇ğı̇ protokolü hakkında

AYBÜ ve Alvimedica iş birliği çerçevesinde, bilim, sanayi ve teknolojiye yönelik ortak Ar-Ge ve bilgi transferi çalışmaları yapılması, öğrenci stajı ve istihdam imkanları yer alıyor. Ayrıca sanayinin bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapıya kavuşarak, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmasına destek verilmesi hedefleniyor. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme hedefli projelere odaklanarak, tıbbi cihazlar alanında buluş ve projelerle ortaya çıkan sonuçların ticarileştirilmesi ve uluslararası pazara açılabilmesi de amaçlanıyor.

