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Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi artırıldı

- Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 13'ten yüzde 27'ye, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi yüzde 23'ten yüzde 36'ya çıkarıldı

Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi artırıldı

ANKARA (AA) - Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 13'ten yüzde 27'ye, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi yüzde 23'ten yüzde 36'ya yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tohumluk ve çerezlik olanlar hariç, ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 13'ten yüzde 27'ye, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi de yüzde 23'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

Bazı ülkelerden ithalatta ise istisna uygulanması kararlaştırıldı.

Singapur'dan yapılan alımda ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi yüzde 13 yerine yüzde 20,2 olarak uygulanacak. Ayçiçek tohumu yağının vergisiz ithal edildiği Bosna Hersek'ten söz konusu ürünün alımında 1-31 Temmuz tarihlerinde yüzde 23, 1 Ağustos'tan sonra yüzde 36'lık gümrük vergisi devreye girecek.

Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı 5 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Ayçiçeği TohumuBakanlar Kurulu KararıResmi Gazete
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