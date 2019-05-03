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Ayçiçeği tohumunda 'sıfır gümrük vergisi'

30 Haziran'a kadar 100 bin ton gümrük vergisiz yağlık ayçiçeği tohumu ithal edilebilecek.

Ayçiçeği tohumunda 'sıfır gümrük vergisi'
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Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına 100 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, belirlenen tarife kontenjanı miktarında yapılacak ithalata 30 Haziran'a kadar sıfır gümrük vergisi uygulanacak.İthalat, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansı ile yapılabilecek.

Aynı gazetede yayımlanan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair tebliğ uyarınca, tarife kontenjanının dağıtımı, ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, halen geçerli olan ithal lisansı kullanım oranları dikkate alınarak yapılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, beş iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesine yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayçiçeği TohumuSıfır Gümrük Vergisi
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