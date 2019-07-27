Ayçiçeğinde hasat zamanı

ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Türkiye ayçiçeği üretiminin ortalama yüzde 9'unun gerçekleştirildiği Adana'da, bu yıl yaklaşık 700 bin bin dekar alanda ekimi yapılan ürünün hasadı başladı.

Çukurova yöresinde nisan-mayısta ekilen ayçiçeği, temmuz sonunda olgunlaştığında hasat ediliyor.

Bu sene Adana'da yaklaşık 700 bin dekar alanda ekimi yapılan, gıda ve yem sanayisinin önemli ürünü ayçiçeğinden 180 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Geçen yıl Adana'da 500 bin dekar üzerinde ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Bilgiç, üretimin de yaklaşık 170 bin ton civarında gerçekleştiğini dile getirdi.

Bilgiç, ayçiçeğinin üreticiler ve Türkiye açısından önemine değinerek şöyle devam etti:

"Bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ayçiçeğinden 175-180 bin ton ürün bekleniyor. Dekara 250-300 kilogram ürün bekliyor üreticimiz. Bazı yerlerde bu daha da artabilir. Tabii ki sulanamayan, kıraç arazilerdeki verim düşüyor ama iyi bir üretim bekleniyor. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Yağlı tohumlarda Türkiye, hem ayçiçeğinde hem pamukta hem de soyada dışa bağımlı. Dışarıdan aldığımız ürünleri ne kadar azaltabilirsek hem üreticimiz bu işten kazanır hem de ülke ekonomisine ciddi manada fayda sağlanır."

Bilgiç, bölge çiftçisinin kar etmesi durumunda gelecek yıl da bu ürüne yönelme konusunda daha çok adım atacağının altını çizerek "Türkiye'de en çok kullanılan yağların başında ayçiçeği yağı geliyor. Sadece yağ olarak bakmamak lazım, yem sektöründe ayçiçeğinin küspesi kullanılıyor. Yem sektöründe ciddi bir katkı maddesi. O açıdan ayçiçeği stratejik bir ürün, bu yüzden ekim alanlarının artması lazım. Her yıl Türkiye'de ayçiçeği yetişen bölgelerde bu ürün artırıldığı zaman, dışarıdan aldığımız hem yağ hem de küspe oranlarını düşürmüş oluruz. Bu, ülke ekonomisi ve tarımına ciddi katkılar sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Yüksek rekolte beklentisi üreticiyi mutlu etti

Çiftçi ve tüccar Abdullah Kaçar da çocukluk yıllarından bu yana bölgede üreticilik yaptığını anlattı.

Bu yıl iyi bir hasat dönemi beklediklerini vurgulayan Kaçar, "İnşallah dekar başına 300-350 kilogram ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Memleketimize, bölgemize hayırlı olsun. Önemli bir ürün ayçiçeği, ihtiyacın bir kısmını yurt dışından karşılıyoruz. Bu sene ekim alanı çoğaldı. İyi bir rekolte de bekliyoruz. Temennim iyi bir sezon geçirmek." diye konuştu.

Üretici Hasan Koç ise kentteki 230 dekarlık tarlalarında ayçiçeği ekimi yaptıklarını, hasadın verimli geçtiğini dile getirerek gelecek yıl ekim alanlarını artırmayı düşündüklerini kaydetti.