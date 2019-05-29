Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya y
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı

AYD'den, "AVM'ler için bayram tatili talebi"ne ilişkin açıklama

- Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği: - "Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor" - "Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Bu konuda takdir ve yetki sayın Valilerimizde"

AYD'den,
banner17

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), "Alışveriş merkezlerimiz, artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Bu konuda takdir ve yetki sayın Valilerimizde." açıklamasını yaptı.

AYD yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK), bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanması talebine yanıt verdi.

AYD açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Öte yandan ülkece çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Nasıl turizm sektörünün bu günlerde canlanması bekleniyorsa aynı şekilde Türkiye'nin ve perakende sektörünün alışveriş ile hayatiyetini geliştirmesi de doğal bir durumdur.

Bayram tatili dolayısıyla AVM'lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır. Ancak bu konuda takdir ve yetkinin sayın Valilerimizde olduğunu belirtir, AYD olarak alınacak her türlü karara tüm üyelerimizin saygı duyacağını ifade etmek isteriz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş Merkezleri Ve Yatırımcıları DerneğiTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5