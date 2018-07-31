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Aydem Bodrum'da yeni Müşteri İlişkileri Merkezi açtı

MUĞLA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, artan müşteri yoğunluğuna cevap vermek amacıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni bir müşteri ilişkileri merkezi (MİM) açtı.Şirketten yapılan yazılı açıklamada,...

Aydem Bodrum'da yeni Müşteri İlişkileri Merkezi açtı

MUĞLA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, artan müşteri yoğunluğuna cevap vermek amacıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni bir müşteri ilişkileri merkezi (MİM) açtı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Aydem'in sahip olduğu MİM sayısını artırmaya devam ettiği ve şirketin artan müşteri yoğunluğuna kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni bir merkez açtığı bildirildi.

Aydem'in, Bordum'da toplam dört merkezde abonelerine daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aydem, müşterilerinin fatura ödemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve ekstra işlem ücreti ödememeleri için Aydem MİM’lerinde veya Aydem'in anlaşmalı olduğu bankalarda ilgili işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca müşterilerin, www.aydem.com/tr/MusteriIliskileriMerkezleri web adresi üzerinden ilgili ödeme noktalarının adres bilgilerine ulaşabileceği belirtildi.

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Aydem Elektrik Perakende Satış AŞBodrumMüşteri İlişkileri Merkezi
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