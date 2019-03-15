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Aydem ve Gediz Elektrik kariyer fuarında öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, sponsoru oldukları Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı...

Aydem ve Gediz Elektrik kariyer fuarında öğrencilerle buluştu
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ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, sponsoru oldukları Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde düzenlenen ve üniversite öğrencilerine yönelik stant, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları, örnek olay analizleri, paneller ve görüşmelerin organize edildiği Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya gelindiği belirtildi.

Aydem ve Gediz Elektrik ile bir araya gelen öğrencilerle bir iletişim ağı oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, öğrencilere işe alım prosedürleri hakkında bilgi verildiği, iş ve staj başvurusu alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'yla Ege Bölgesi’nde istihdam yaratmaya devam etmeyi ve öğrencileri enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Aydem ve Gediz, bölgelerinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

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