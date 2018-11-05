Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

Aydem ve Gediz Elektrik'ten "e-Arşiv fatura" uygulaması

- Aydem ve Gediz Elektrik, kağıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla tüketicilere faturalarını e-posta veya kısa mesaj yoluyla gönderecek

Aydem ve Gediz Elektrik'ten
banner17

İSTANBUL (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik, kağıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla tüketicilere faturalarını e-posta veya kısa mesaj yoluyla gönderecek.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten açıklamaya göre, tüketiciler, fatura bildirim tercihini değiştirerek "e-arşiv fatura" uygulamasına dahil olabilecek ve elektrik faturasını e-posta veya kısa mesaj olarak alabilecek.

Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen tüketicilerin öncelikle sözleşme hesaplarına ait iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekecek. Tüketiciler daha sonra Aydem ve Gediz Elektrik'in internet siteleri üzerinden veya en yakın müşteri ilişkileri merkezinde başvuru formu doldurarak fatura bildirim tercihlerini değiştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Bilgi Teknolojileri Müdürü Osman Marangoz, yaklaşık 4,7 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti verdiklerini belirtti.

Kağıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla e-arşiv fatura uygulamasına geçtiklerini kaydeden Marangoz, "(Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji!) Bu sloganla dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz ve sürdürülebilir bir dünya için çevreyle dost kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aydem-Gediz ElektrikE Arşiv FaturaElektrik Faturası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1