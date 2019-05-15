Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Aydem ve Gediz Elektrik'ten e-Devlet'te işlem kolaylığı

ANKARA (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinin, bazı müşteri işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine yönelik çalışmaları tamamladığı bildirildi.İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, abonelik ve borç işlemlerinden bazılarının...

Aydem ve Gediz Elektrik'ten e-Devlet'te işlem kolaylığı
banner17

ANKARA (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinin, bazı müşteri işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine yönelik çalışmaları tamamladığı bildirildi.

İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, abonelik ve borç işlemlerinden bazılarının e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Böylece aboneler, elektrik tedarik faaliyeti kapsamında bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Açıklamada sözlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, “e-Devlet sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını son derece kolaylaştıracak. Aydem ve Gediz Elektrik olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aydem ve Gediz Elektrik, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere toplam 4,9 milyon müşteriye hizmet veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aydem Ve Gediz ElektrikE-devletElektrikPerakende
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5