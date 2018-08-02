Aydem ve Gediz Elektrik’ten online hizmet açıklaması

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için cumartesi günü de dahil olmak üzere, abonelik işlemlerinde online randevu sistemini hayata geçiriyor.

Aydem ve Gediz Elektrik’ten yapılan ortak açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete sunulan "Online Randevu" sayfası ile yeni abonelik, abonelik devri, abonelik iptali, tarife değişikliği ve bilgi güncelleme gibi işlemler için randevu alınabilecek.

Müşteriler, cumartesi açık olan Müşteri İlişkileri Merkezleri'nin (MİM) adreslerine iletişim merkezinden veya kurumsal web sitelerinden ulaşılabilecek.

Söz konusu yeni sistemle özellikle yaşlı, engelli, hasta, gazi gibi öncelikleri olan müşteriler, randevu alarak sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmek için cumartesi günü de dahil olmak üzere, abonelik işlemlerinde online randevu sistemini kullanacak müşterilerin randevu saatinden 10 dakika önce MİM’e gelmeleri gerekiyor.

Öte yandan, elektrik tüketicileri, yeni abonelik işlemlerinde daha önce kaydı oluşturulmamış tüketim noktaları için, öncelikle Aydın, Denizli ve Muğla'da ADM Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa'da ise GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri ile "Bağlantı Anlaşması" yaptıktan sonra bağlı oldukları şirketlerden randevu alarak abonelik işlemlerini sıra beklemeden yapabilecek.

Aydem ve Gediz, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4,8 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.