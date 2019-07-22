Aydın'da sezonun ilk inciri hasat edildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde "sarılop" çeşidi ilk incirin hasadı başladı.



Türkiye'de "sarılop" türü incirin en erken yetiştiği yer olan Buharkent'te üreticiler hasat dönemine girdi. Ağaçlardan özenle toplanan incir, satılmak üzere toptancı hallerine götürüldü.



Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, geçen yıl 15 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl ise 25 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.



Dünyanın en kaliteli incirinin bu bölgede yetiştiğini aktaran Örnek, "Bu sezon hasat edilen incirin 9 bin tonu ihracata gönderilecek. Bin 600 ton üretilen siyah incirin ise tamamı ise dış pazarda satışa sunuluyor." dedi.



Üreticilerden Güngör Sancak ise verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.



"Sarılop" çeşidi incirin tarlada 10 liraya satıldığına dikkati çeken Sancak, "Hasada geçen yıla göre 15 gün geç başladık. İnşallah herhangi bir zarar ziyan olmaz ve mahsulümüz iyi para eder. Çiftçimizin yüzü güler. Geçen yıla göre yüzde 60 oranında bir artış bekliyoruz." diye konuştu.